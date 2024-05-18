Зеленский рассказал о самом большом преимуществе России в конфликте

Украинский президент также назвал продвижение ВС РФ в Харьковской области первым шагом в новом наступленииРоссия может использовать любое оружие для ударов по территории Украины, а она не может применять западные вооружения для таких же ударов по РФ, это самое большое преимущество Москвы в конфликте.