Зеленский рассказал о самом большом преимуществе России в конфликте

Украинский президент также назвал продвижение ВС РФ в Харьковской области первым шагом в новом наступленииРоссия может использовать любое оружие для ударов по территории Украины, а она не может применять западные вооружения для таких же ударов по РФ, это самое большое преимущество Москвы в конфликте.
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