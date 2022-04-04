Экипажи оперативно-тактической авиации ЮВО выполнили элементы сложного пилотажа в небе Армении

В число элементов пилотажа входили боевые развороты, горизонтальные «бочки», виражи, пикированные горки с большими углами наклона, петля Нестерова, «кобра», «колокол» и другие фигуры.
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