Тупиковая ветвь

Мог ли я подумать в 2007 году, читая «Оборону тупика», что всё так сложится? Если честно, не только мог, но и надеялся (причём обоснованно).
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В какой-то степени разочаровал Ляксандр...В чем? А в одной мысли - что на освобождённых территориях Россия снова начнёт строить хорошую жизнь для оставшихся там бандеровцев... И не мечтайте, хохляди любого процента хохлизма! На этих землях, где от бомбёжки в подвалах и схронах пережидали ждуны, заточенные гадить русским, должно быть военное губернаторство, с организацией восстановительных работ силами аборигенов, и с минимальным бюджетом от России. Мы уже строили "витрины социализма", и на эти грабли , как видится, наступать снова не будем. Работоспособное население ухиляло, а после боевых действий останутся то старичье, что супчик на майдане бандерью носило. Они теперь пенсионеры. И гитлерюгенд с промытыми укропомоями мозгами... Надеюсь, ВСУки -инвалиды тоже или свалят, или подохнут. Для кого автор собрался там строить хорошую жизнь?! И вторая фраза, противоречащая контексту - что хоть какой-то процент хохлядей не безнадёжно. По последнему опросу - поддержи Утырка- там все безнадёжно бандеровцы. Последний известный случай - жопомойка из Греции, 56 лет, -казалось ь бы, 11 лет не живёт с бандерьем, не варится в этой помойке, но СУТЬ хохлядей НЕИСТРЕБИМА! Ей запрет на въезд в Россию на 50 (!!!) лет! Хохляди - безнадёжно НЕОБУЧАЕМЫ.