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Джа Морэнт мог стать 1-м игроком в истории «Мемфиса», который оформил три трипл-дабла подряд. Ему не хватило одного подбора

Джа Морэнт мог стать 1-м игроком в истории «Мемфиса», который оформил три трипл-дабла подряд. Ему не хватило одного подбора

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт был близок к еще одному клубному достижению в матче с «Портлендом» (112:122) в среду.

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