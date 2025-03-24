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Акции протеста в Турции набирают обороты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция пустила в ход дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ.

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