Автобус «Петрозаводск-Вологда» с пассажирами съехал в кювет в Прионежском районе Карелии

Утром 12 января произошел еще один инцидент с пассажирским автобусом. Как рассказали в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН, 12 января в 9:27 на пульт дежурному диспетчерской службы системы 112 поступил звонок о ДТП с участием автобуса.