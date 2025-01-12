Автобус «Петрозаводск-Вологда» с пассажирами съехал в кювет в Прионежском районе Карелии

Утром 12 января произошел еще один инцидент с пассажирским автобусом. Как рассказали в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН, 12 января в 9:27 на пульт дежурному диспетчерской службы системы 112 поступил звонок о ДТП с участием автобуса.
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