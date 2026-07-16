FATF призывает к ускорению мер по борьбе с отмыванием денег в криптовалютной сфере

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предупредила, что преступники все чаще используют стейблкоины для незаконного финансирования, причем большая часть выявленной преступной ончейн-деятельности теперь связана с привязанными к доллару криптовалютами.