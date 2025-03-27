Тайны «Байкала». Сколько денег утонуло в проекте самолёта, который так и не полетел

Олег Смирнов: Президент им всем верит, и даже пока никого не наказал Михаил Зубов На фото: российский самолет ЛМС-901 «Байкал» (Фото: Донат Сорокин/ТАСС) Материал комментируют: Олег Смирнов Минпромторг России объявил конкурс на проведение ОКР для доработки и оснащения самолёта «Байкал» (ЛМС-901) силовой установкой с двигателем и воздушным винтом.
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