Роскачество впервые назвало лучшие оранжевые вина России

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование вин, которые чаще всего называют оранжевыми, в пятерке лидеров оказались произведенные в Крыму, сообщили РИА Новости в Роскачестве.