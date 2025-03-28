Роскачество впервые назвало лучшие оранжевые вина России

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" впервые провели масштабное исследование вин, которые чаще всего называют оранжевыми, в пятерке лидеров оказались произведенные в Крыму, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
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