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Удары ВС РФ заставили Киев выпрашивать поезда у Европы - Financial Times

Удары ВС РФ заставили Киев выпрашивать поезда у Европы - Financial Times

Киев столкнулся с критической нехваткой тягового подвижного состава из-за регулярных ударов российских войск по железнодорожной сети, пишет Financial Times .

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