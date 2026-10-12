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Польские политики обвинили власти в нагнетании паники вокруг «покушения» на Туска

Польские политики обвинили власти в нагнетании паники вокруг «покушения» на Туска

Оппозиционные партии Польши раскритиковали правительство после пресс-конференции спецслужб, посвящённой сообщениям о готовившемся покушении на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера Владислава Косиняк-Камыша.

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