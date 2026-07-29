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Рязанские новости

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Оперштаб Рязани предупредил о фейках и дипфейках в соцсетях

Оперштаб Рязани предупредил о фейках и дипфейках в соцсетях

Оперштаб предупреждает о распространении дипфейков и ложных заявлений от имени властей.Оперштаб сообщает, что в ближайшие дни прогнозируется усиление деструктивной активности противника в социальных сетях.

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