08,04,25 Красный Лиман - Катериновка Активные боевые действия в районе Красного Лимана. Атака ВС РФ в направлении позиций ВСУ в Катериновке.
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08,04,25 Красный Лиман - Катериновка Активные боевые действия в районе Красного Лимана. Атака ВС РФ в направлении позиций ВСУ в Катериновке.
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