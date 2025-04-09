Донецкая группа...
ВК клипы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Донецкая группа новостей

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lakmus
    Красиво. Очень смахивает на картину Малевича при ооочень ярком освещении.Киев сейчасVideo:...
  • владимир сергеев
    на  юге в сочи тоже самое на пляжеНОВЫЙ РАЗВОДНЯК
  • Модест
    Скоро признают ветераном русско-японской войны и назначат генералиссимусом Росгвардии. Уже и не смешно. Ребёнка с ног...Адам Кадыров тепе...

Фото беспилотника, застрявшего на бельевой веревке в жилом доме в Аксае Ростовской области

Фото беспилотника, застрявшего на бельевой веревке в жилом доме в Аксае Ростовской области

Фото беспилотника, застрявшего на бельевой веревке в жилом доме в Аксае Ростовской области Всех жильцов многоквартирного дома на улице Платова, 74 эвакуировали из-за угрозы возможной детонации застрявшего БПЛА, сообщили местные власти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх