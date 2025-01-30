Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Анна Эржибова
    А сколько таких в рфи живут?Ждун-одессит дерз...
  • Elena Dmitrieva
    Как-то дёшево можно Россию оскорблять, получается.👎зачем в России нужен заукраинец?Ждун-одессит дерз...
  • карюкалов вячеслав
    Пришла...Ждун-одессит дерз...

«Это именно то, чего боится Путин»: что наговорил Зеленский на Fox News

«Это именно то, чего боится Путин»: что наговорил Зеленский на Fox News

Владимир Зеленский все чаще использует для продвижения своих мессиджей для американской аудитории не либеральный флагман CNN, а входящий в медиа-империю магната Руперта Мердока правый канал  Fox News,  традиционно симпатизирующий республиканцам.

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