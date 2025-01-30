«Это именно то, чего боится Путин»: что наговорил Зеленский на Fox News

Владимир Зеленский все чаще использует для продвижения своих мессиджей для американской аудитории не либеральный флагман CNN, а входящий в медиа-империю магната Руперта Мердока правый канал Fox News, традиционно симпатизирующий республиканцам.
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