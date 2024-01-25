Богатыри Земли Русской, ч.5

«ГОРДИЛАСЬ И БУДУ ГОРДИТЬСЯ ИМ ВСЮ ЖИЗНЬ» В один из последних дней декабря в Неклиновском райвоенкомате состоялась торжественная церемония вручения Ордена Мужества вдове сержанта Вооруженных сил России Александра Губа, погибшего в зоне СВО.
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