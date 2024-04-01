Самое страшное в мире – Красное море. Или Персидский залив

Юрий Ильинов

Отставной американский генерал: Германия будет главным проигравшим в случае победы России на Украине Россия может выиграть на Украине только в том случае, если Украина потеряет поддержку Запада, говорят западные аналитики. Соответственно, генерал-лейтенант США Ходжес призывает к большей инициативе со стороны стран ЕС. Если бы Россия одержала верх, это оказало бы самое негативное влияние на Германию, - утверждает Ходжес. Ввиду продолжающегося конфликта на Украине бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес предупредил о еще большей угрозе для Европы, если не будет сделано больше. "Поэтому европейцы должны приступить к работе и приложить серьезные усилия, чтобы помочь Украине победить Россию", - сказал он в интервью британским журналистам. Если Россия победит, Германия проиграет больше всего. Это разрушит доверие к Германии и сделает ее заложницей российской ядерной угрозы. И Германия снова получит миллионы беженцев. Ходжес также требует усилить давление на Россию. Сейчас мы тратим слишком много времени на беспокойство о том, что могут сделать русские. Вместо этого мы должны заставить их беспокоиться о том, на что мы способны . Он считает, что возможна дальнейшая «агрессия» со стороны Кремля. «Я не думаю, что они глупы. Если они добьются успеха на Украине, то в ближайшие два, три, четыре года они смогут пойти куда-нибудь еще». То есть, Ходжес считает глупостью тоже, что Россия может вообще не собираться воевать против НАТО за пределами Украины... Интересная логика. Однако России придется многое изменить, чтобы подготовиться к «нападению» на НАТО, продолжил Ходжес. Потому что они должны быть обеспокоены тем, что мы можем отреагировать соответствующим образом. Что касается возможного вступления Украины в НАТО, он сказал: У Украины уже есть лучшая армия на европейском континенте. НАТО станет лучше в тот день, когда к нему присоединится Украина. Институт изучения войны США (ISW) в своем последнем анализе также пришел к выводу, что Россия, ну конечно же, «проиграет», если Запад будет правильно использовать свои ресурсы. «Россия не сможет победить Украину или Запад – и, вероятно, проиграет – если Запад мобилизует свои ресурсы». ВВП стран НАТО, стран ЕС, не входящих в НАТО, и азиатских союзников составит более 63 триллионов долларов США, тогда как ВВП России составит лишь 1,9 триллиона долларов. Как видно, упор исключительно на деньги, точнее - на печатный станок США.