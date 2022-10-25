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Штайнмайер заявил, что пообещал Зеленскому направить Украине две РСЗО MARS

Штайнмайер заявил, что пообещал Зеленскому направить Украине две РСЗО MARS

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому направить киевскому режиму две реактивные системы залпового огня MARS, а также четыре единицы САУ Panzerhaubitze 2000.

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