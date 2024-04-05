Жители Новоаннинского района простятся с Александром Сидоренко, погибшим в ходе спецоперации на Украине.
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Жители Новоаннинского района простятся с Александром Сидоренко, погибшим в ходе спецоперации на Украине.