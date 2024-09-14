Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    А у  ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО  государства ,  США , АРМИЯ  стала  ХИЛАЯ , вот они  НА ЛЕВО  и  НА ПРАВО ШАНТАЖИРУЮТ государс...США разрабатывают...
  • Василий Васильев
    Ну вот. Вспомнили о "Движении  первых". А я уж думал, что его постигла судьба мертворожденных  "Молодая гвардия", "Ро...Смена элит: Герой...
  • Юрий Тумаков
    Ультиматум Англии в 72часа из Украины удалить все западное оружие, а ВСУ в казармы. Невыполнение испытать ядерное ору...Новая эра с ядерн...

Поставки Patriot для Украины под угрозой: Нидерланды ищут нового партнера

Поставки Patriot для Украины под угрозой: Нидерланды ищут нового партнера

Поставки Patriot для Украины под угрозой: Нидерланды ищут нового партнера. Нидерланды планировали поставить Украине систему ПВО Patriot при участии неназванного союзника, который должен был предоставить недостающие компоненты комплекса, — поясняет NL Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх