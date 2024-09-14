Поставки Patriot для Украины под угрозой: Нидерланды ищут нового партнера. Нидерланды планировали поставить Украине систему ПВО Patriot при участии неназванного союзника, который должен был предоставить недостающие компоненты комплекса, — поясняет NL Times.
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