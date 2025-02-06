Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине задумали «разбронировать» медиков для нужд ВСУ

На Украине задумали «разбронировать» медиков для нужд ВСУ

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместитель министра обороны Сергей Мельник и командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук обсудили механизм «разбронирования» медиков для нужд Вооруженных сил Украины.

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