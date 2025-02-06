На Украине задумали «разбронировать» медиков для нужд ВСУ

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместитель министра обороны Сергей Мельник и командующий Медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук обсудили механизм «разбронирования» медиков для нужд Вооруженных сил Украины.
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