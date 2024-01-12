Медвежий угол
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Медвежий угол

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Русских возненавидели за центральное отопление: Запад не сдержал желчи

Русских возненавидели за центральное отопление: Запад не сдержал желчи

(а также наши либеропедерасты и коммунясты) Русских возненавидели за центральное отопление. Запад, где такого удобства нет в принципе, не сдержал желчи после коммунального коллапса в ряде регионов нашей страны.

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Комментарии
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T EA
Автор ёбнутый на всю голову. Комунясты, сука это кто? Те кто и построили это центральное отопление? Лишь бы насрать на предков, хоть бы и не в попад. Козлина.
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2 час.
Алексей Камышов
Мальчик, ты кто по образованию? Школу когда закончил?
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1 час.
Алексей Камышов
Хуже ленивого дурака только дурак &quot;креативный&quot;! Этот &quot;энергичный рукоЙводитель&quot; такого &quot;накреативит&quot;, что потом за ним десятилетие бригада специалистов исправлять ситуацию будет.
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1 час.

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