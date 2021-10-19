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Ни дня без доброго дела: тимуровцы Керчи оказали помощь пожилому жителю Аджимушкая

Ни дня без доброго дела: тимуровцы Керчи оказали помощь пожилому жителю Аджимушкая

Автономная некоммерческая организация "Керчь-Еникальское общество истории и древностей", учредителем которой является Администрация города, совместно с ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.

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