Ни дня без доброго дела: тимуровцы Керчи оказали помощь пожилому жителю Аджимушкая

Автономная некоммерческая организация "Керчь-Еникальское общество истории и древностей", учредителем которой является Администрация города, совместно с ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.
Автономная некоммерческая организация "Керчь-Еникальское общество истории и древностей", учредителем которой является Администрация города, совместно с ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.
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