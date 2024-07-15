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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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IDC: по итогам 2024 года смартфоны с поддержкой ИИ займут 19 % рынка По предварите...

IDC: по итогам 2024 года смартфоны с поддержкой ИИ займут 19 % рынка По предварите...

IDC: по итогам 2024 года смартфоны с поддержкой ИИ займут 19 % рынкаПо предварительным данным, которые приводит IDC, во втором квартале этого года в мире было отгружено 285,4 млн смартфонов, что на 6,5 % больше итогов аналогичного периода прошлого года.

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