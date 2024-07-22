🇮🇱🇾🇪🇷🇺🇺🇦 После успешного удара хуситов по Тель-Авиву в Сети не утихают дискуссии касательно возможностей «Ансараллы» и дальнейших перспектив движения в ведении боевых действий против Израиля.
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🇮🇱🇾🇪🇷🇺🇺🇦 После успешного удара хуситов по Тель-Авиву в Сети не утихают дискуссии касательно возможностей «Ансараллы» и дальнейших перспектив движения в ведении боевых действий против Израиля.
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