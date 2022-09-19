Певица Вера Брежнева отреагировала на обращение Аллы Пугачевой к Минюсту России

Global Look Press | Komsomolskaya Pravda Народная артистка СССР, 73-летняя певица и композитор-песенник Алла Пугачева 18 сентября, в день рождения своих детей Лизы и Гарри Галкиных, обратилась к Минюсту России с просьбой признать ее иноагентом.