По данным инсайдера, после релиза в Assassin's Creed Shadows добавят кооперативный режи...

По данным инсайдера, после релиза в Assassin's Creed Shadows добавят кооперативный режимКомпания Ubisoft недавно объявила, что откладывает выход Assassin’s Creed Shadows на три месяца, таким образом релиз этой экшен-RPG с открытым миром теперь запланирован на февраль следующего года.