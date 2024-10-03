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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По данным инсайдера, после релиза в Assassin's Creed Shadows добавят кооперативный режи...

По данным инсайдера, после релиза в Assassin's Creed Shadows добавят кооперативный режи...

По данным инсайдера, после релиза в Assassin's Creed Shadows добавят кооперативный режимКомпания Ubisoft недавно объявила, что откладывает выход Assassin’s Creed Shadows на три месяца, таким образом релиз этой экшен-RPG с открытым миром теперь запланирован на февраль следующего года.

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