ВС РФ отбили почти 20 контратак ВСУ на сватовско-кременском направлении

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству ТАСС, что бойцы ВС РФ за несколько последних суток отбили почти 20 попыток ВСУ контратаковать на сватовско-кременском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии