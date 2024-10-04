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Педагоги из Воронежской и Свердловской областей одержали победу во Всероссийской олимпиаде «Чемпионы по призванию»

Педагоги из Воронежской и Свердловской областей одержали победу во Всероссийской олимпиаде «Чемпионы по призванию»

В Москве в рамках Всероссийского форума классных руководителей (ФКР) прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийской олимпиады для учителей труда и экологии «Чемпионы по призванию».

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