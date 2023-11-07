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В России занялись внедрением новой сельскохозяйственной культуры мискантус

В России занялись внедрением новой сельскохозяйственной культуры мискантус

В сельское хозяйство нашей страны внедряют новую экзотическую культуру – мискантус.РИА Новости со ссылкой на Институт Цитологии и Генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН) сообщает, что сейчас в России формируют сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу.

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