Мостовой объяснил, за счет чего «Спартак» обыграл «Динамо» в Кубке России

Александр Мостовой похвалил «Спартак» за победу над «Динамо» в матче Кубка России. Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы «Спартака» в полуфинальном матче Кубка России пути регионов с «Динамо» (2:0), объяснив, что помогло красно-белым добиться успеха.