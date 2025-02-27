Материнский капитал: защита и новые правила использования с 1 марта 2025 года

С 1 марта средства материнского капитала в России можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства через эскроу-счета, что защитит семьи от потерь и сократит мошенничество, сообщает эксперт Татьяна Подольская.
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