Регион прожил 2024 год без межнациональных трений

Согласно данным, озвученным представителем УМВД на заседании антитеррористической комиссии под руководством губернатора Александра Осипова, в 2024 году в регионе не было зафиксировано ни одного конфликта на межнациональной почве.
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