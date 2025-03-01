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Регион прожил 2024 год без межнациональных трений

Регион прожил 2024 год без межнациональных трений

Согласно данным, озвученным представителем УМВД на заседании антитеррористической комиссии под руководством губернатора Александра Осипова, в 2024 году в регионе не было зафиксировано ни одного конфликта на межнациональной почве.

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