Президент Сербии прибыл в Генштаб ВС страны из-за обострения в Косово

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Генеральный штаб вооруженных сил страны в связи с обострением ситуации на границе с Косово, передает РБК со ссылкой на сербский телеканал Kurir и портал B92.
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