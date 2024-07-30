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Павильон «Развиваем Дальний» на ВЭФ познакомит участников Форума с возможностями макрорегиона

Павильон «Развиваем Дальний» на ВЭФ познакомит участников Форума с возможностями макрорегиона

Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики представят павильон «Развиваем Дальний» на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится 3–8 сентября в рамках Восточного экономического форума – 2024.

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