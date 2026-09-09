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После ударов в восточной части Киева начался вывоз документации из госучреждений

После ударов в восточной части Киева начался вывоз документации из госучреждений

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что после утренних ударов в восточной части Киева начался вывоз документации из судов, прокуратуры и других государственных учреждений.

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