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Рязанские новости

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Избирком Рязанской области выявил недостоверные сведения у кандидатов в Госдуму

Избирком Рязанской области выявил недостоверные сведения у кандидатов в Госдуму

Избирком Рязанской области выявил у кандидатов в депутаты Госдумы по округам 157 и 158 недостоверные сведения о доходах и активах, включая акции, счета в банках и участие в коммерческих организациях.

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