«Южмаш» вроде работает»: Украина завралась о разрушениях после удара «Орешником»

КИЕВ, 26 декабря, ФедералПресс. Украинское руководство настолько боится публикаций результатов применения ракетной системы «Орешник», что в качестве «доказательств» его неэффективности выдает фото 2001 года.
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