В Раде заявили об увольнении обвиненного в преступлениях в Курской области генерала ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский уволил генерала Дмитрия Красильникова (внесен в РФ в список экстремистов и террористов), заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
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