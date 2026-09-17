Российские дроны атаковали сухогруз, шедший в Измаил с военным грузом для ВСУ

Российские дроны атаковали сухогруз, шедший в Измаил с военным грузом для ВСУВ четверг российские военные нанесли удар по морскому судну, которое направлялось в порт Измаил с военным имуществом для ВСУ.
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