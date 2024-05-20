Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Дофокусимились, лодки уже светятся.Mothership: свето...
  • Надежда
    Правильно, если зе теперь снова просто клоун-пианист из квартала 95, пусть идет на фронт на общих основаниях!На Украине потреб...
  • Андрей Зарубкин
    "Скупой платит дважды!"Госдепе: власти И...

Хуснуллин: спрос по льготной ипотеке в новых регионах превышает предложение

Хуснуллин: спрос по льготной ипотеке в новых регионах превышает предложение

Распространение льготной ипотеки под 2% на вторичное жилье в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях может "подстегнуть" цены на жилье, но это необходимо, поскольку спрос на квартиры в новостройках уже превышает предложение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх