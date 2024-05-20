Хуснуллин: спрос по льготной ипотеке в новых регионах превышает предложение

Распространение льготной ипотеки под 2% на вторичное жилье в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях может "подстегнуть" цены на жилье, но это необходимо, поскольку спрос на квартиры в новостройках уже превышает предложение.
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