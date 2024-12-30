Карту школьника нужно полнить 1 января-2025 – минтранс Новосибирской области

Неиспользованный баланс школьных и студенческих проездных советуют истратить до 1 января 2025 года. После этого карты останутся действительными, но их нужно будет заново пополнить в банкоматах и отделениях Сбербанка или в приложениях «Сбертройка» и «Сберонлайн».