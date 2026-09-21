«Угрожает безопасности». Мадьяр отверг появление в Венгрии нефтехранилища для Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его правительство не допустит строительства на территории Венгрии нефтехранилищ для нужд Украины.
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