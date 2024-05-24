Бывший зампредседателя комитета НПКСК провинции Гуйчжоу предстал перед судом по обвинению в коррупции

Чунцин, 23 мая /Синьхуа/ -- 5-й народный суд средней ступени города центрального подчинения Чунцин /Юго-Западный Китай/ в четверг провел судебное заседание по делу бывшего заместителя председателя комитета Народного политического консультативного совета Китая /НПКСК/ провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ Ли Цзайюна, который обвиняется в коррупции, в том числе получении взяток на общую сумму более 432 млн юаней /около 60,8 млн долларов США/.