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Блогерша и её муж дают отпор: Ксения Бородина и Николай Сердюков подали иск на психолога за «разборки» в их личной жизни

Блогерша и её муж дают отпор: Ксения Бородина и Николай Сердюков подали иск на психолога за «разборки» в их личной жизни

Ксения Бородина и её муж Николай Сердюков не остались в долгу на психолога Веронику Степанову, которая в одном из своих видео раскритиковала их брак и личность супруга.

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