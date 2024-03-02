Лавров подтвердил готовность России восстановить отношения со Словакией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях третьего Анталийского дипломатического форума во время встречи со своим словацким коллегой Юраем Бланаром подтвердил готовность России к восстановлению отношений.
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