Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зав хирургией больницы годами продавал очереди на операции. Больные платили ему по 120 тысяч рублей. Что дальше?

Зав хирургией больницы годами продавал очереди на операции. Больные платили ему по 120 тысяч рублей. Что дальше?

Русские правила Приезжим большие скидки: В Нижневартовске завхирургией годами продавал очередь на срочные операции   Мало того, что срочная помощь оказывалась, по сути, только после вымогательства денег, так ещё и одни пациенты были милее других.

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Комментарии
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Виктор Сапронов
А СУДЬИ  кто Вот  главное безнаказанность!
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11 час.
Любовь Разживина
Каждое гавно, заканчивается на О! Это первое, а второе ещё в советские времена эти на О всегда были такими, не смотря на то что родились и жили в России, одним словом порченый народишка, всегда от них жди удар в спину и всегда у них во всём был шкурный интерес. Вот так.
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10 час.
Сергей Демидов
Расстрелять эту сволочь.
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