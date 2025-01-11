Зав хирургией больницы годами продавал очереди на операции. Больные платили ему по 120 тысяч рублей. Что дальше?

Любовь Разживина

Каждое гавно, заканчивается на О! Это первое, а второе ещё в советские времена эти на О всегда были такими, не смотря на то что родились и жили в России, одним словом порченый народишка, всегда от них жди удар в спину и всегда у них во всём был шкурный интерес. Вот так.