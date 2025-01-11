Зав хирургией больницы годами продавал очереди на операции. Больные платили ему по 120 тысяч рублей. Что дальше?

Русские правила Приезжим большие скидки: В Нижневартовске завхирургией годами продавал очередь на срочные операции Мало того, что срочная помощь оказывалась, по сути, только после вымогательства денег, так ещё и одни пациенты были милее других.
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