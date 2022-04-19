Popcaketv

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alstecurinyandexru 89217127754
    Умерла так умерла...«Вас уже никто не...
  • Svetlana Kuzmina
    Видео с Лазаревой и её шутками ниже плинтуса, меня просто удивили. Я думала, что Лазарева умнее, но увы! Плюнуть на н...Высмеяла! Лазарев...
  • Мария
    Таким нужно срочно закрыть въезд в Россию. Зачем они здесь сдались? Хватит таскаться туда-сюда. Устроили из страны пр...Идите мыть испанс...

Кушанашвили раскрыл постыдную тайну отношений Жириновского с сыном: «Был самым ярким политиком, а в собственной семье – никто»

Кушанашвили раскрыл постыдную тайну отношений Жириновского с сыном: «Был самым ярким политиком, а в собственной семье – никто»

Около 2 недель назад страна потеряла одного из самых знаменитых, уважаемых и харизматичных политиков РФ Владимира Жириновского.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх