Bloomberg: Apple запустит новую программу аренды устройств с 28 июля

Apple планирует запустить новую программу аренды устройств Apple Upgrade с 28 июля. Совместно со шведской компанией Klarna программа охватит iPhone, Mac, iPad и Apple Watch и будет доступна в США на основе подписки.
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