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Царьград

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Бигль спас монаха от медведя: животное защитило хозяина в схватке с хищником в Японии

Бигль спас монаха от медведя: животное защитило хозяина в схватке с хищником в Японии

В Японии отважный бигль напал на медведя и защитил хозяина. Буддийский монах оказался бессилен перед хищником, но на помощь пришёл верный друг.

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